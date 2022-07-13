В Башкирии чиновники получили сроки за махинации с землей

Бывший секретарь суда воспользовалась служебным положением и подделала решения об отчуждении муниципальных земель. Вместе с ней в преступную группу входили еще три человека, среди которых экс-кандидат на пост главы администрации Иглинского района. Дело расследовали 10 лет.

Скандальный приговор вынес Иглинский межрайонный суд. Дело касается хищения 150 тысяч квадратных метров муниципальной земли. Это 21 футбольное поле или треть Ватикана. Среди фигурантов – экс-секретарь этого же суда Наталья Напольская, а также Олеся Хуснутдинова, Антон Хивинцев и Артем Четвертнев. Суд признал их вину, но половина фигурантов была отпущена прямо из зала суда.

Наталью Напольскую, которая работая в суде, составляла фиктивные решения и заверяла гербовой печатью, отправили в колонию общего режима на два года. Такое же наказание получил и бывший кандидат на пост главы администрации района Антон Хивинцев. А вот Хуснутдинова и Четвертнев избежали тюрьмы из-за истечения срока давности преступления. Однако суд признал их виновными.

Иглинским межрайонным судом члены преступной группы признаны виновными в мошенничестве с назначением наказания сроком до 2 лет и штрафом в размере одного миллиона рублей. Альфия Усманова, официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Башкортостан

Сотрудники ФСБ установили, что эта четверка находила свободные земельные участки, пригодные для застройки. Они возводили целые улицы из коттеджей и пентхаусов на территории Иглинского района.

От бывшего маслозавода остались только ворота. Участок тоже фигурирует в документах как похищенный и распроданный. Принадлежал он Хуснутдиновой, здесь находится, кстати, ее коттедж. Стоявший здесь завод имел 23-ю нумерацию по улице Якутова. Сейчас коттеджи, которые возведены на этой территории – а их более 20 – имеют тот же номер, только у каждого своя дробь или буква. Хозяйка земель живет в доме А.

Второй фигурант, который избежал заключения, тоже не захотел общаться с журналистами.

Судя по рыночной стоимости в период хищений, а это конец нулевых годов, фигуранты причинили ущерб району как минимум на 36 миллионов рублей. Сейчас эта сумма может составлять уже свыше 100 миллионов рублей.

В настоящее время администрацией муниципального образования готовятся материалы в Иглинский межрайонный суд для подачи исковых требований о возмещении ущерба, причиненного преступлением в рамках данного уголовного дела. Альфия Мударисова, начальник отдела по правовому обеспечению и имущественным отношениям администрации Иглинского района

Согласно приговору, в схеме участвовали не только Напольская, Хуснутдинова, Четвертнев и Хивинцев, но и другие неустановленные лица. В период с 2007 по 2009 год, когда совершались преступления, главой Иглинского района был Ришат Исхаков, у которого в собственности более тысячи гектаров земли.

Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками в тот период находились у администрации Иглинского района. На сегодняшний день Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан совместно с районной организацией инициировано судебное разбирательство. Елена Горустович, начальник отдела по Иглинскому району Управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан