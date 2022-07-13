В Уфе до конца года ограничат движение по одной из улиц

В башкирской столице на двух улицах ограничат движение транспорта. В Кировском районе Уфы участок по улице Зайнаб Биишевой от улицы Армавирской до Мубарякова будет закрыт до конца текущего года.

Перекрытие дорог связано со строительством улицы Генерала Рыленко. 14 октября 2022 года по улице Ангама Атнабаева, на участке от разворотного кольца до улицы Академика Курчатова могут быть пробки из-за замены асфальтного покрытия.