Девочка, избитая в лагере в Башкирии, рассказала о причинах конфликта

Да, была на видео я, избили меня из-за того, что одна девочка приревновала меня к какому то пацану. Мы уже написали заявление. Вожатый это видел, мы поговорили и все, меня подруги потом защитили. Мне обидно, я не всех простила, не все извинились.

Потерпевшая