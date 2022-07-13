Девочка, избитая в лагере в Башкирии, рассказала о причинах конфликта

В Абзелиловском районе девочки жестоко избили сверстницу в детском лагере. Видео с издевательствами появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как рыдающую школьницу бьют ногами по голове. Затем одна из обидчиц девочки ударяет ее о кровать.
За этим наблюдали другие ребята, однако никто не попытался прийти девочке на помощь и остановить насилие. Потерпевшей 13 лет. Зачинщицам драки по 15 лет. Возраста привлечения к административной или уголовной ответственности за нанесение побоев, не повлёкших вреда здоровью, они ещё не достигли. Мы связались с пострадавшей девочкой и узнали, что же стало причиной такого жестокого избиения.
Представители лагеря поспешили отчитаться в соцсетях в том, что имена и фамилии участников конфликта определены, с воспитателей и вожатых взяты объяснительные, вся информация передана в правоохранительные органы. Однако общаться с нашими корреспондентами начальница детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» отказалась. Между тем ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Полиция и Следственный комитет начали проверку.