В Уфе лечить рак начали при помощи замораживания

Для лечения рака в клинике БГМУ начали применять метод криоабляции. Процедура замораживания  опухоли при критически низких температурах малотравматична и в разы эффективнее при выздоровлении  пациента.

Заморозку сначала тестируют на обычной воде. После проверки зонды, которые впоследствии покроются льдом, вводят в тело пациента. Температура на кончике иглы – минус 250 градусов. Метастазы в печени атакуются холодом и погибают.

Нет больших разрезов. Нет травмы, прокол 2 мм. Малотравматично. Сутки под контролем врачей. На третий день может идти домой.

Сергей Благодаров, и.о. заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения клиники БГМУ

Лёд вместо скальпеля. Криоабляция сегодня – самое  перспективное направление в лечении рака. Кроме того, методика органосохраняющая. После такой шоковой заморозки метастазов хирургически удалять опухоль нет необходимости – организм избавится от неё самостоятельно.

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Один из плюсов криоабляции – местная анестезия. Восстановительный период сокращается, и пациент через пару дней готов к выписке. А вот правая рука хирургов при криоабляции – новый ангиограф. Он, как навигатор, позволяет проложить зонду самый точный маршрут к метастазам. Такую установку используют лишь врачи в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, ангиограф – меткий диагност. Поворачиваясь вокруг пациента на 360 градусов, он способен разглядеть самые потаенные уголки организма и распознать метастазы размером всего в миллиметр.

Возможности КТ ограничены – меньше 5 мм очаги могут быть не выявлены. Для хирурга важно, чтобы эти мелкие образования мы могли выявить до операции, чтоб могли выполнить радикальную операцию.

Мажит Нартайлаков, профессор, доктор медицинских наук
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Клиника БГМУ, будучи федеральным центром, готова лечить при помощи этой методики не только жителей Башкортостана – процедура будет доступна пациентам со всей страны.

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