Тренер по фехтованию из Уфы Лира Грушина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

К олимпийским наградам теперь добавилась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Президент Владимир Путин наградил тренеров спортивных школ Башкортостана. Среди тех, чью работу отметили, – Лира Грушина. Она не боится экспериментов на тренировке и при этом всегда верна своему стилю и принципам.
В спортзале Лира Грушина – тренер, администратор, директор спортшколы, специалист по закупкам. Ее называют полководцем башкирского фехтования. Среди воспитанников Грушиной свыше 20 мастеров спорта России, в том числе призер и победитель Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы: Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Анастасия Иванова, Аскар Хамзин и другие.
За работой Грушиной следят даже иностранные специалисты. На международных стартах снимают на камеру ее занятия с воспитанниками. И не раз приглашали на работу за рубеж. Но она всегда отказывала.
Дом Лиры Грушиной найти непросто, но если знаешь адрес, то с этажом и квартирой точно угадаешь – два года назад напротив ее квартиры появилось это произведение искусства – изображение фехтовальщиков.
Вся жизнь в одном ящике, шутит тренер. Медали и ордена за десятки лет работы хранятся на нижней полке в комоде. Больше ничего из домашнего убранства не выдаст в хозяйке квартиры именитую фехтовальщицу. На тренировке она заслуженный тренер страны. А дома в первую очередь жена и мама.
Нынешняя ее награда, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, по словам Грушиной, – это высокая оценка, а в некотором роде даже аванс.
За годы в спорте она сотни раз рассказывала историю того, как пришла в фехтование. Сначала попробовала себя в настольном теннисе, но после первого же занятия поняла, что это не ее. Не хватило движений. Один из знакомых сказал, что фехтовальщики ездят в «Артек». «Вот оно!», – решила 12-летняя Лира. И взяла в руки рапиру. И хотя в «Артек» так и не добралась, но в тот год начинающая спортсменка поняла, что свяжет с этим спортом свою жизнь.
Мало кто знает, что Лира Грушина умеет играть на фортепиано и на гитаре. Правда, инструмент уже много лет лежит без дела и ждет своего часа. Но это позже. А пока башкирского тренера и ее учеников ждут новые победы в спорте.