Тренер по фехтованию из Уфы Лира Грушина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

К олимпийским наградам теперь добавилась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Президент Владимир Путин наградил тренеров спортивных школ Башкортостана. Среди тех, чью работу отметили, – Лира Грушина. Она не боится экспериментов на тренировке и при этом всегда верна своему стилю и принципам.

В спортзале Лира Грушина – тренер, администратор, директор спортшколы, специалист по закупкам. Ее называют полководцем башкирского фехтования. Среди воспитанников Грушиной свыше 20 мастеров спорта России, в том числе призер и победитель Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы: Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Анастасия Иванова, Аскар Хамзин и другие.

Она строгий тренер, и, конечно, всем доставалось от нее. Тимур Арсланов, член сборной России по фехтованию на рапирах

Дает максимум и хочет того же от нас. Она работает целый день. По 6-7 уроков в день. Это много, но она справляется. Искандер Ахметов, член сборной России по фехтованию на рапирах

За работой Грушиной следят даже иностранные специалисты. На международных стартах снимают на камеру ее занятия с воспитанниками. И не раз приглашали на работу за рубеж. Но она всегда отказывала.

Дом Лиры Грушиной найти непросто, но если знаешь адрес, то с этажом и квартирой точно угадаешь – два года назад напротив ее квартиры появилось это произведение искусства – изображение фехтовальщиков.

Вся жизнь в одном ящике, шутит тренер. Медали и ордена за десятки лет работы хранятся на нижней полке в комоде. Больше ничего из домашнего убранства не выдаст в хозяйке квартиры именитую фехтовальщицу. На тренировке она заслуженный тренер страны. А дома в первую очередь жена и мама.

Дома она мягче, и у нее дома меняется интонация по голосу. Дома он нежный, спокойный. Но если кто-то звонит, то голос включается директорский. Арина Гареева, дочь Лиры Грушиной

Нынешняя ее награда, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, по словам Грушиной, – это высокая оценка, а в некотором роде даже аванс.

За годы в спорте она сотни раз рассказывала историю того, как пришла в фехтование. Сначала попробовала себя в настольном теннисе, но после первого же занятия поняла, что это не ее. Не хватило движений. Один из знакомых сказал, что фехтовальщики ездят в «Артек». «Вот оно!», – решила 12-летняя Лира. И взяла в руки рапиру. И хотя в «Артек» так и не добралась, но в тот год начинающая спортсменка поняла, что свяжет с этим спортом свою жизнь.

С 8 класса я знала, что буду тренером и буду поступать в физкультурный институт. У нас с мамой был мини-скандал по поводу моего поступления. Она говорит: «Что это за профессия вообще – тренер?» Лира Грушина, заслуженный тренер России