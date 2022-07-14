В ОП РБ прошел круглый стол, посвященный реализации проекта «Добрые соседи»

«Добрые соседи», или как эффективно управлять своим домом и территорией. В Общественной палате республики прошел круглый стол.

Всероссийский проект «Добрые соседи» предполагает создание практик дружного проживания друг с другом. Авторы идеи – сами жители. В обсуждении принял участие Сергей Кузнецов – руководитель этого движения в стране. Задача проекта – тиражировать практики добрососедства.