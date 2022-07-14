В Башкирии отдыхающие спасли двух школьников из воды

На реке Белой спасли двоих тонущих детей. В Бирском районе брат и сестра помогали дяде пасти телят. Пытаясь укрыться от жары, школьники решили искупаться, но сильное течение сразу унесло их далеко от берега.
Крики о помощи услышали отдыхающие на берегу. Братья Альберт и Наиль Басыровы, не задумываясь, бросились в реку. К тому моменту девочка уже успела уйти под воду.
Стоит отметить, что в этом месте купаться запрещено. По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, только за минувшие четыре дня в регионе утонули 12 человек. Основная причина гибели людей на воде – купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.