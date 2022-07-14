В Башкирии отдыхающие спасли двух школьников из воды

На реке Белой спасли двоих тонущих детей. В Бирском районе брат и сестра помогали дяде пасти телят. Пытаясь укрыться от жары, школьники решили искупаться, но сильное течение сразу унесло их далеко от берега.

Крики о помощи услышали отдыхающие на берегу. Братья Альберт и Наиль Басыровы, не задумываясь, бросились в реку. К тому моменту девочка уже успела уйти под воду.

Сам кинулся, а я плавать не могу. Бегом-бегом, вылезаю и кричу, чтобы их спасти. Роман Шляхов, дядя пострадавших