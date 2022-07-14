Экс-главу федерации бокса Стерлитамака задержали за разбой и вымогательство

В Стерлитамаке задержаны двое мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и вымогательстве. Экс-глава городской федерации бокса и его сообщник требовали у знакомого долю в бизнесе, элитный автомобиль и мобильный телефон.
По предварительной версии, в январе между 34-летним коммерсантом и его 31-летним знакомым возник конфликт, после которого последний решил проучить своего обидчика. Он встретился с предпринимателем, избил его и отобрал машину. Также вымогатели поставили условие – оформить половину доли бизнеса потерпевшего на 35-летнего горожанина. Предприниматель обратился в полицию.
При обыске в домах подозреваемых стражи порядка изъяли четыре единицы охотничьего оружия, травматический пистолет и патроны к ним. По факту вымогательства и разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленников арестовали. Однако свою причастность к истории с вымогательством и разбоем мужчины отрицают.