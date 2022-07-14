В Башкирии за сутки зафиксировано четыре несчастных случая на воде

В Башкирии за последние сутки произошло четыре несчастных случая на водоёмах. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Так, в Стерлитамаке на реке Ашкадар на необорудованном пляже погибла 55-летняя женщина. Её тело из воды достали очевидцы. На пляже были установлены предупреждающие аншлаги, но неизвестные их сломали.

Подобный инцидент произошёл в Туймазах на озере Земснаряд. Пляж у водоёма также оборудован запрещающими купанием аншлагами. В озере утонул мужчина, личность которого пока не установлена.

Трагический случай произошёл на озере Кандрыкуль сегодня, 14 июля, рано утром. Пока информации о погибшем нет. Также тело 61-летнего погибшего было обнаружено в деревне Ягуново в реке Ай.