В Уфе прошел показ 18 выпускных работ участников кинопроекта «Слово Земли»

Если раньше записаться на курсы могли только жители Башкортостана, то с получением гранта Президентского фонда культурных инициатив география проекта расширилась. На сегодняшний день заявку подали ребята из 20 регионов России.

Раиса Идрисова с детства мечтала снимать кино. И когда она узнала о проекте «Слово Земли», девушка, не раздумывая, подала заявку. За два месяца Раиса освоила азы профессии режиссёра и сняла свой первый настоящий фильм.

Мой фильм называется «Русский башкир». Он о том, что никогда не поздно начать изучать свой родной язык. Раиса Идрисова, участница кинопроекта «Слово земли / Онлайн 2.0.»

«Скажи своё слово на своём языке» – девиз кинопроекта «Слово Земли». Его участниками стали ребята из 20 регионов России.

Сегодня мы презентуем фильмы на русском, башкирском, чувашском, удмуртском и татарском. Леонид Филинов, продюсер кинопроекта «Слово Земли / онлайн 2.0.»

Сегодня у нас уже пятый поток, в потоке в среднем 20-25 человек. Разные люди, разные истории, люди с разным опытом. Булат Юсупов, президент кинопроекта «Слово Земли / онлайн 2.0.», заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан