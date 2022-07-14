В Уфе прошел показ 18 выпускных работ участников кинопроекта «Слово Земли»

Если раньше записаться на курсы могли только жители Башкортостана, то с получением гранта Президентского фонда культурных инициатив география проекта расширилась. На сегодняшний день заявку подали ребята из 20 регионов России.
Раиса Идрисова с детства мечтала снимать кино. И когда она узнала о проекте «Слово Земли», девушка, не раздумывая, подала заявку. За два месяца Раиса освоила азы профессии режиссёра и сняла свой первый настоящий фильм.
«Скажи своё слово на своём языке» – девиз кинопроекта «Слово Земли». Его участниками стали ребята из 20 регионов России.
По итогам экспертная комиссия выберет самые лучшие фильмы. Они войдут альманах, презентация которого состоится в День народного единства.