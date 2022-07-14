Монтажник из Уфы выиграл 3 млн рублей

Житель Уфы стал победителем в лотерее и выиграл главный приз. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.

Уфимец работает монтажником. Как сообщил сам мужчина, супруга рассказала ему, что в новолуние сбываются мечты. Житель Уфы решил попытать удачу: в нужную ночь он записал своё желание в тетрадь, а уже на следующее утро пошёл за лотерейными билетами. Мужчина купил билеты, номера которых по счастливой случайности совпали с датами рождения его семьи.