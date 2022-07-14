В Башкирии жильцы квартиры заметили капающую с люстры кровь

Жуткий инцидент произошёл в Туймазах накануне, 13 июля. В одной из квартир с люстры начала капать кровь.
Как сообщает ИА «Башинформ», жильцы заметили, что на потолке образовалось странное пятно. С люстры начала капать коричневая неприятная жидкость. Горожане предположили, что с потолка капает кровь. Они попытались достучаться до соседа, который живёт над ними, но дверь никто не открыл. При этом в подъезде стоял трупный запах.
Горожане обратились в правоохранительные органы. Было решено вскрыть дверь. В пустой квартире было обнаружено тело 41-летнего мужчины. По предварительной информации, тело пролежало в закрытом помещении около 5-7 дней. Следов криминального характера обнаружено не было. Предстоит провести проверку случившегося. Тело направлено на судмедэкспертизу.