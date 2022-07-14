В Башкирии жильцы квартиры заметили капающую с люстры кровь

Жуткий инцидент произошёл в Туймазах накануне, 13 июля. В одной из квартир с люстры начала капать кровь.

Как сообщает ИА «Башинформ», жильцы заметили, что на потолке образовалось странное пятно. С люстры начала капать коричневая неприятная жидкость. Горожане предположили, что с потолка капает кровь. Они попытались достучаться до соседа, который живёт над ними, но дверь никто не открыл. При этом в подъезде стоял трупный запах.