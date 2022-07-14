Второй батальон из Башкирии направился к месту боевого слаживания

Сегодня второй башкирский батальон направился к месту боевого слаживания. Вновь сформированный отряд носит имя Героя России Александра Доставалова. Торжественная церемония проводов батальона к месту несения службы состоялась в парке «Патриот» в Чишминском районе.

Глава республики Радий Хабиров вручил командиру воинского формирования знамя, с которым солдаты отправятся на выполнение боевых задач. Это собственный флаг отряда с изображением майора Доставалова. Попрощаться с бойцами пришли их родственники и друзья. Впоследствии для выполнения боевых задач отряд соединят с первым башкирским батальоном имени Героя России Минигали Шаймуратова, который уже проходит боевое слаживание.