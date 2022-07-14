В Башкирии задержали банду вымогателей

Избивали, пытали и шантажировали. В городе Октябрьском полицейскими задержаны участники преступной группы. В ней состояли пятеро мужчин, которые ранее уже были судимы.

Задержанные вымогали у местных жителей деньги и имущество. В качестве жертв преступники выбирали людей, у которых имелись проблемы с законом. Их вывозили за город, угрожали, пытали электрошокером, записывали это на видео и шантажировали.