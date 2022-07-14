Каких аварий на дорогах Башкирии можно было бы избежать

В Башкирии каждое пятое дорожно-транспортное происшествие с погибшими происходит не только из-за нарушения правил дорожного движения, но из-за глупости и неудачного стечения обстоятельства.
За первое полугодие 2022 года в регионе произошло 1412 ДТП. Это на 224 меньше, чем годом ранее. Пострадало 1796 человек — на 250 человек меньше прошлого года. Погибло 148 человек, что на 36 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты назвали 11 глупых аварий, которые могли бы не произойти.
1. В Ишимбае 15-летний подросток без всяких прав гонял по городу на мопеде, проехал на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем. Чудом остался жив, но госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.
2. В Буздякском районе юный байкер 12 лет от роду улетел в кювет. Мальчика увезли в местную больницу, а потом экстренно перевезли в Уфу. Отец купил мальчику мопед для выпаса скота, никаких прав у малыша, естественно, не было, а ездил он без шлема. Ребенку желаем здоровья, а его родителям теперь грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав.
3. Если кто-то сейчас подумал, что без прав ездят только несовершеннолетние, то это не так. В Гафурийском районе два друга 21 и 22 лет, по версии следствия, взяли «Ладу Ларгус» и поехали на рыбалку, улетели в кювет и опрокинулись. Водитель от полученных травм скончался, пассажир госпитализирован. Известно, что погибший никогда водительских прав не получал.
4. В белорецком Тирляне 29-летняя девушка без прав и стажа села в вазовскую «пятерку» и врезалась в столб. Жива! Доставлена в больницу.
5. А сколько человек погибает потому, что ездит на «таратайках», не предназначенных для передвижения по дорогам. Например, в середине июня в Белебеевском районе у деревни Гусаркино нашли тело мужчины, который взял соседский мотоблок, поехал куда-то, упал с моста и погиб.
6. Похожий случай был в Нуримановском районе. 60-летний местный житель, управляя мотоблоком, предположительно, поднимался на крутой подъём, заглох, скатился вниз и опрокинулся. Водитель скончался на месте.
7. В Абзелиловском районе, вблизи озера Яктыкуль, 19-летняя девушка перевернулась на квадроцикле. Конструкция квадроцикла не позволяет безопасно поворачивать на высокой скорости, это часто приводит к тому, что машина переворачивается и накрывает своей тяжестью водителя. А вес такого транспорта порядка трехсот килограммов. От полученных травм девушка скончалась в карете скорой помощи. Водительских прав у нее не было.
8. А это авария уже в Аскинском районе. Водитель ехал в сторону деревни Гумбино, не справился с управлением и допустил опрокидывание. От полученных травм 19-летний водитель скончался до приезда врачей. Известно, что молодой человек водительских прав не имел, а автомобиль вообще нигде не был зарегистрирован. Идет проверка.
9. В Баймакском районе на трассе Серменево - Амангильдино - Баймак 45-летний мужчина ехал на незарегистрированном тракторе «МТЗ-80», пьяный и без прав. Улетел в кювет и опрокинулся. Его 60-летний пассажир госпитализирован.
10. Нетрезвые водители — это большая головная боль. Например, авария с опрокидыванием в Мелеузовском районе по дороге в Юмагузино. Водителю ВАЗ-2108 всего 22 года, а у него уже две судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения. Прав у него не было! Выпившим он был и в этот раз (и крепко).
11. А это город Октябрьский. В 11 часов утра 40-летний нетрезвый и «бесправный» водитель нигде не зарегистрированного багги въехал в припаркованный Volkswagen. От прохождения освидетельствования он отказался, за что на него составили протокол, а багги увезли на спецстоянку.