Каких аварий на дорогах Башкирии можно было бы избежать

10. Нетрезвые водители — это большая головная боль. Например, авария с опрокидыванием в Мелеузовском районе по дороге в Юмагузино. Водителю ВАЗ-2108 всего 22 года, а у него уже две судимости за управление автомобилем в состоянии опьянения. Прав у него не было! Выпившим он был и в этот раз (и крепко).