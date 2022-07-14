Игроки «Салавата Юлаева» прошли тест на выносливость

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» сегодня собрались на «Уфа-Арене». Игроков башкирского клуба ожидал первый рабочий день. Ранее они прошли медосмотр.

Сегодня команде пришлось пережить один из самых сложных дней в году. Тренерский штаб провел проверку на выносливость. Задача теста – преодолеть 8 километров на велотренажере за 12 минут. Такое испытание мало кому дается легко.

Также сегодня стало известно, что клуб подписал контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом из Канады сроком на один год. Пока североамериканские легионеры, в том числе и новичок, еще не приехали в Россию.

Новички в стадии оформления виз. Как сделают, так и приедут. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»