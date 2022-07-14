В Уфе открыли мемориальную доску в честь бывшего гендиректора «Башавтотранса»

Когда Анатолий Иванович пришёл в «Башавтотранс», он всё организовал так, что все предприятия, социальные вопросы, автомобильный транспорт перевозил «Башавтотранс». Пассажирского транспорта другого не было. А какие тогда еще были дороги? Он успевал заботиться о директорах, о рабочих. Находил время. А для себя его, наверное, никогда не оставалось.

Анатолий Агафонов, ветеран предприятия «Башавтотранс»