В Уфе открыли мемориальную доску в честь бывшего гендиректора «Башавтотранса»

Сегодня в Уфе открыли мемориальную доску в честь Анатолия Барсукова – бывшего гендиректора предприятия «Башавтотранс». Он руководил компанией более 40 лет. Анатолий Иванович был награжден шестью орденами, избирался народным депутатом РСФСР, Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета БАССР и Госсобрания.
За период его руководства «Башавтотрансом» на предприятии повысилась эффективность автомобильных перевозок. По его инициативе была внедрена контейнерная система перевозки грузов. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали близкие Анатолия Барсукова и его бывшие коллеги.