В Уфе открыли мемориальную доску в честь бывшего гендиректора «Башавтотранса»

Сегодня в Уфе открыли мемориальную доску в честь Анатолия Барсукова – бывшего гендиректора предприятия «Башавтотранс». Он руководил компанией более 40 лет. Анатолий Иванович был награжден шестью орденами, избирался народным депутатом РСФСР, Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета БАССР и Госсобрания.

За период его руководства «Башавтотрансом» на предприятии повысилась эффективность автомобильных перевозок. По его инициативе была внедрена контейнерная система перевозки грузов. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали близкие Анатолия Барсукова и его бывшие коллеги.

Мы очень мало видели папу. Он постоянно был на работе. Нам соответственно оставалось очень мало его времени и внимания. Но он был требовательным, безусловно, руководителем. Он очень дорожил и любил свою работу. Справедливо и с любовью относился к людям.

Элла Михеева, дочь Анатолия Барсукова
Фото №1 - В Уфе открыли мемориальную доску в честь бывшего гендиректора «Башавтотранса»

Когда Анатолий Иванович пришёл в «Башавтотранс», он всё организовал так, что все предприятия, социальные вопросы, автомобильный транспорт перевозил «Башавтотранс». Пассажирского транспорта другого не было. А какие тогда еще были дороги? Он успевал заботиться о директорах, о рабочих. Находил время. А для себя его, наверное, никогда не оставалось.

Анатолий Агафонов, ветеран предприятия «Башавтотранс»
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