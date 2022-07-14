В одном из колледжей Башкирии открылись две мастерские WorldSkills

В Бирском медико-фармацевтическом колледже открылись две мастерские. Там студенты будут получать опыт в направлениях «Лечебная деятельность» и «Фармацевтика». Кабинеты оборудованы по стандартам «WorldSkills Россия»: учебные площадки соответствуют мировым стандартам и передовым технологиям. Студенты не только получат новые знания, но и смогут перенять опыт у профессионалов со стажем.

Эти мастерские позволят оказывать различные образовательные услуги населению, проводить активно профориентационную работу и другие функции.

Галина Давыдова, начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан

Здесь студенты, которые могут работать не в ФАПе, могут работать в женской консультации, могут работать на приеме, могут работать в стационарах. То есть здесь они учатся работать не в условиях ФАПа, а в условиях ЦРБ различного профиля.

Александра Плотникова, преподаватель спецдисциплин Бирского медико-фармацевтического колледжа
Фото №1 - В одном из колледжей Башкирии открылись две мастерские WorldSkills

Учебные площадки в колледже открыты в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». К слову, Башкортостан занимает пятое место в России по количеству мастерских. Сегодня в республике работает 71 площадка.

Здесь все продумано, грамотно сделано. Мы поздравляем Бирский медико-фармацевтический колледж с высоким достижением. И будем стремиться к этому. Все колледжи РБ – вперед!

Лилия Гильмуллина, директор Сибайского медицинского колледжа
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