В одном из колледжей Башкирии открылись две мастерские WorldSkills

Здесь студенты, которые могут работать не в ФАПе, могут работать в женской консультации, могут работать на приеме, могут работать в стационарах. То есть здесь они учатся работать не в условиях ФАПа, а в условиях ЦРБ различного профиля.

Александра Плотникова, преподаватель спецдисциплин Бирского медико-фармацевтического колледжа