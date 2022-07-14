В одном из колледжей Башкирии открылись две мастерские WorldSkills

В Бирском медико-фармацевтическом колледже открылись две мастерские. Там студенты будут получать опыт в направлениях «Лечебная деятельность» и «Фармацевтика». Кабинеты оборудованы по стандартам «WorldSkills Россия»: учебные площадки соответствуют мировым стандартам и передовым технологиям. Студенты не только получат новые знания, но и смогут перенять опыт у профессионалов со стажем.
Учебные площадки в колледже открыты в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». К слову, Башкортостан занимает пятое место в России по количеству мастерских. Сегодня в республике работает 71 площадка.