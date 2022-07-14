Батальон имени Доставалова из Башкирии отправился к месту боевого слаживания

Сегодня к месту несения воинской службы проводили второй башкирский батальон, которому присвоено имя Героя России Александра Доставалова. Торжественная церемония с получением знамени из рук главы республики Радия Хабирова состоялась в парке «Патриот» в Чишминском районе. В течение месяца военнослужащие будут проходить боевое слаживание. После подготовки отряд войдет в ряды участников специальной военной операции на территории Украины.

Флаг с изображением героя – отныне собственное знамя батальона. Воины должны сберечь его даже на поле боя. Знамя станет постоянным напоминанием о священном долге – защиты Отечества. Каждый из бойцов выбор вступить в отряд сделал осознанно.

Вся республика будет заботиться о вас. Все материальные вопросы, хорошая экипировка. Самое главное – ваши дети, жены будут под нашей заботой. Я сам лично буду заниматься и знать каждую фамилию. Будет реестр. Вы свою работу спокойно выполняйте, пусть вам ничего не мешает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй башкирский батальон носит имя Александра Доставалова. Уроженец Уфы увековечил себя в бою у высоты 776 в Чечне 1 марта 2000 года. Ценой своей жизни майор достойно защитил честь мундира. Более 500 башкирских воинов вновь будут продолжать его дело.

Ту заразу, которая творится на Украине, по-другому не искоренить. Наши бойцы еще подготовку получат дополнительно. Думаю, сумеют с честью отстоять Башкортостан, нашу Россию. Валерий Шарипов, председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Все вступившие во второй батальон – уроженцы Башкорстана. Отсюда отличительный шеврон с флагом региона. Добровольцам от 30 до 45 лет – за спиной большинства уже есть боевой опыт.

Когда смотришь по телевизору страдания народа, как детей убивают, это невозможно терпеть. Если возраст позволит, если снимут ограничения по возрасту, много желающих ехать на Донбасс защищать Родину. Марис Гаитов, руководитель Давлекановского отделения региональной общественной организации ветеранов пограничных войск

В проводах батальона приняли участие ветераны боевых действий, духовные лидеры и родные солдат. На прощание было отведено 10 минут. Самые главные слова – каждого из бойцов будут ждать дома.

– Мы два друга, решили вдвоем поехать защищать свой народ.

– Дед воевал, надо защищать Родину.

– Самое главное, чтоб вернулись живыми, мы их любим.

Как и бойцы первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, вновь созданный отряд пройдет в течение месяца боевое слаживание в одной из воинских частей страны.

Ребята будут обучаться, повторять подготовку. Все ребята служившие. Боевые стрельбы отделения, боевые стрельбы взводов, вождение боевых машин, получат вооружение и технику. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Идея формирования башкирских батальонов принадлежит республиканским ветеранам. Инициативу поддержали в Министерстве обороны. Из республиканского бюджета для военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты в виде 200 тысяч рублей единовременно после заключения контракта и еще по 2 тысячи рублей ежедневно. Это в дополнение к федеральным выплатам.

Я их поддерживаю, я им помогаю, участвую в том, что они идут воевать. Самое главное, чтобы они воевали разумно, мужественно, берегли себя. Проявляли взаимовыручку и возвращались домой. У них есть семьи, они нам нужны, это будущее республики. Каждого обнимем, каждого наградим и поддержим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан