Батальон имени Доставалова из Башкирии отправился к месту боевого слаживания

Сегодня к месту несения воинской службы проводили второй башкирский батальон, которому присвоено имя Героя России Александра Доставалова. Торжественная церемония с получением знамени из рук главы республики Радия Хабирова состоялась в парке «Патриот» в Чишминском районе. В течение месяца военнослужащие будут проходить боевое слаживание. После подготовки отряд войдет в ряды участников специальной военной операции на территории Украины.
Флаг с изображением героя – отныне собственное знамя батальона. Воины должны сберечь его даже на поле боя. Знамя станет постоянным напоминанием о священном долге – защиты Отечества. Каждый из бойцов выбор вступить в отряд сделал осознанно.
Второй башкирский батальон носит имя Александра Доставалова. Уроженец Уфы увековечил себя в бою у высоты 776 в Чечне 1 марта 2000 года. Ценой своей жизни майор достойно защитил честь мундира. Более 500 башкирских воинов вновь будут продолжать его дело.
Все вступившие во второй батальон – уроженцы Башкорстана. Отсюда отличительный шеврон с флагом региона. Добровольцам от 30 до 45 лет – за спиной большинства уже есть боевой опыт.
В проводах батальона приняли участие ветераны боевых действий, духовные лидеры и родные солдат. На прощание было отведено 10 минут. Самые главные слова – каждого из бойцов будут ждать дома.
– Мы два друга, решили вдвоем поехать защищать свой народ.
– Дед воевал, надо защищать Родину.
– Самое главное, чтоб вернулись живыми, мы их любим.
Как и бойцы первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, вновь созданный отряд пройдет в течение месяца боевое слаживание в одной из воинских частей страны.
Идея формирования башкирских батальонов принадлежит республиканским ветеранам. Инициативу поддержали в Министерстве обороны. Из республиканского бюджета для военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты в виде 200 тысяч рублей единовременно после заключения контракта и еще по 2 тысячи рублей ежедневно. Это в дополнение к федеральным выплатам.
В районах республики по маршруту следования к месту боевого слаживания мотострелковый батальон встречали с транспарантами и словами поддержки. Отряд Доставалова в последующем соединится с шаймуратовцами для совместного выполнения боевых задач в интересах страны.