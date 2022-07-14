Коммунальные службы Башкирии готовятся к зимнему сезону

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании поручил премьер-министру Андрею Назарову рассмотреть возможность дальнейшей закупки коммунальной техники, исходя из средств бюджета. Коммунальные службы, несмотря на то, что еще только середина лета, уже начали подготовку к зимнему сезону. В некоторых подразделениях эти работы проведены почти на 90%.

Последние штрихи в буквальном смысле. После покраски лапового питателя в фирменный оранжевый цвет снегопогрузчик будет полностью готов к новому зимнему сезону. В своей машине водитель Наиль Биктуганов уверен полностью. 20 лет он работает только на этом виде техники. Конкретно этой машине – три года. С напарником Наиль уже провел обслуживание двигателя и агрегатов, заменили детали и масла.

В службе по благоустройству Кировского района более 100 единиц техники. Половина предназначена для зимы. Этот пескоразбрасыватель еще послужит: небольшие сварочные работы и покраска – и он снова в строю. Многие машины универсальны. Например, с этого КАМАЗа можно снять щетку с пылесосом и поставить лопату для снега. А вот новенькая коммунальная машина может заменить 20 дворников, говорят на предприятии. Как раз там, где не проедет крупногабаритная техника.

В этом году служба получила 6 новых единиц техники. В их числе и этот тяжеловес – шнекороторный снегоочиститель на базе «Урала» особо эффективен на больших дорогах.

А вот на территории базы Службы по благоустройству Советского района стоят новенькие пескоразбрасыватели. Скоро они разъедутся по разным районам города. Как и свежеполученное навесное оборудование. В целом зимняя техника готова на 90%, говорят на предприятии. Но идет подготовка не только машин. Руководство службы отмечает, что большие емкости уже заполнены жидким противогололедным материалом, а на складе лежит гранулят.