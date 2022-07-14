«Торопыжки»: как в роддоме РКБ выхаживают недоношенных малышей

Цепляющиеся за жизнь. В роддоме РКБ вырос процент выхоженных недоношенных малышей. За жизнь торопыжек борются в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Некоторые малыши весят всего около 500 граммов и помещаются на ладони.

Их пяточки размером с большой палец взрослого. И думаешь: как тут притронуться к ребёнку? Настолько хрупкой выглядит малышка. «Торопыжки» – так называет тех, кто поспешил появиться на свет – находятся в заботливых руках медиков и в шерстяных вещах бабушек-вязальщиц, которые уже много лет создают одежду для крошечных пациентов. Шерсть стимулирует нервные окончания, чтобы малыши шевелились и не забывали дышать. А первой игрушкой каждого торопыжки всегда становится осьминожка.

Ребеночек трогает, перебирает, создается ощущение, что он свою пуповину перебирает, и так успокаивается. Анжела Мазунина, медсестра отделения реанимации новорождённых РКБ имени Г.Г. Куватова

Но даже самые ласковые руки врачей не заменят материнского тепла. Мамы могут навестить ребёнка в любой момент. Азалии провели экстренное кесарево сечение. Так на свет появилась малышка ростом 35 см и весом около килограмма. Супруг не видел Азалию больше месяца, а дочку – ни разу в жизни.

По телевизору увидит нас. Я пришла сюда сразу же, как только отошла от наркоза. Когда знаешь, что ребенок лежит где-то отдельно, несмотря на боль, идешь к нему, потому что должна быть рядом. Спасибо врачам, что спасли нас обеих. Весь медперсонал поддерживает, помогает. Азалия Лебедкова

Малышей выхаживают по принципу три «Т» – темно, тепло и тихо. Условия должны быть максимально приближены к материнской утробе. В кувезах, где находятся «торопыжки», контролируется температура, влажность. Дети в буквальном смысле растут на глазах, набирая грамм за граммом. В этом году в РКБ уже выходили малыша весом в полкило. Новорождённый помещался на ладони. С каждым годом количество таких деток увеличивается. Если за прошлый год в РКБ родилось 36 недоношенных детей, то в этом уже за полгода их 26. Но растёт и мастерство медиков, которые, словно вторые мамы, дарят шанс на жизнь.

В отделении реанимации новорожденных не работают нормальные люди, здесь работают фанаты своего дела. У тебя невероятный выброс адреналина, когда ты выходил этого ребенка. Когда ребенка отключают от ИВЛ, когда он растет и развивается, испытываешь невероятное удовлетворение от своей работы. Лия Балашова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных РКБ имени Г.Г. Куватова

Это особенные пациенты и подход к ним нужен такой же. В РКБ практикуют методику non touch baby. В первые 72 часа к малышам стараются прикасаться по минимуму, так как велик риск осложнений. А вот внимания – по максимуму, поэтому одна медсестра на две палаты.

Они уже прикипают к этим детям, дети становятся как родные. Они следят и потом за их судьбой, даже спустя годы. Гульназ Тихонова, старшая медицинская сестра детской реанимации