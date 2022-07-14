«Торопыжки»: как в роддоме РКБ выхаживают недоношенных малышей

Цепляющиеся за жизнь. В роддоме РКБ вырос процент выхоженных недоношенных малышей. За жизнь торопыжек борются в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Некоторые малыши весят всего около 500 граммов и помещаются на ладони.
Их пяточки размером с большой палец взрослого. И думаешь: как тут притронуться к ребёнку? Настолько хрупкой выглядит малышка. «Торопыжки» – так называет тех, кто поспешил появиться на свет – находятся в заботливых руках медиков и в шерстяных вещах бабушек-вязальщиц, которые уже много лет создают одежду для крошечных пациентов. Шерсть стимулирует нервные окончания, чтобы малыши шевелились и не забывали дышать. А первой игрушкой каждого торопыжки всегда становится осьминожка.
Но даже самые ласковые руки врачей не заменят материнского тепла. Мамы могут навестить ребёнка в любой момент. Азалии провели экстренное кесарево сечение. Так на свет появилась малышка ростом 35 см и весом около килограмма. Супруг не видел Азалию больше месяца, а дочку – ни разу в жизни.
Малышей выхаживают по принципу три «Т» – темно, тепло и тихо. Условия должны быть максимально приближены к материнской утробе. В кувезах, где находятся «торопыжки», контролируется температура, влажность. Дети в буквальном смысле растут на глазах, набирая грамм за граммом. В этом году в РКБ уже выходили малыша весом в полкило. Новорождённый помещался на ладони. С каждым годом количество таких деток увеличивается. Если за прошлый год в РКБ родилось 36 недоношенных детей, то в этом уже за полгода их 26. Но растёт и мастерство медиков, которые, словно вторые мамы, дарят шанс на жизнь.
Это особенные пациенты и подход к ним нужен такой же. В РКБ практикуют методику non touch baby. В первые 72 часа к малышам стараются прикасаться по минимуму, так как велик риск осложнений. А вот внимания – по максимуму, поэтому одна медсестра на две палаты.
А еще у них есть свой вдохновляющий уголок. Напоминание: возможно всё. И настоящим чудом выглядит соседство цифр под фотографиями 5 лет и 480 грамм при рождении. Значит, всё получилось. Спустя годы в них уже невозможно узнать тех крохотных малышей, которых можно было уместить в ладони. А сейчас всё это огромное количество спасённых жизней не помещается и на стенде. Одну из стен отделения собираются отдать под фотографии «торопыжек». Они рождаются 500-граммовыми, но для родителей и врачей каждая малютка на вес золота.