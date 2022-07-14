Тест на выносливость: как прошел первый рабочий день хоккеистов «Салавата Юлаева»

Первый рабочий день для хоккеистов «Салавата Юлаева» стал непростым испытанием. После длительного отпуска хоккеисты сдавали тест на выносливость. Впервые команда собралась в полном составе на «Уфа-Арене».

Сорок километров в час – с такой скоростью в новый сезон въезжают хоккеисты «Салавата Юлаева». За 12 минут необходимо преодолеть 8 километров на велотренажере. Достаточно одного взгляда на тех, кто прошел испытание до конца, чтобы понять, насколько это непростая задача.

Я даже не знаю, с чем это сравнить. Отключается полностью голова. Работаешь уже машинально. Включается твой характер. У кого-то он есть, у кого-то его нет. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Настоящий мужской характер – то, что в хоккее ценится больше всего. Только команды, умеющие терпеть и преодолевать трудности, выигрывают победные кубки. Задача тренеров – внимательно следить за игроками и анализировать показатели. Ощущения своих подопечных наставники хорошо понимают. Виктор Козлов, Константин Кольцов и Николай Цулыгин и сами не так давно сдавали похожие тесты.

Он очень много дает полезной информации. По нему видно, как ребята готовились. Видно, когда в конце больно и неприятно, насколько ребята умеют терпеть. Это очень хороший показатель характера. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

В составе «Салавата» сейчас много юниоров из МХЛ, а также молодых игроков, которые уже зарекомендовали себя в минувшем плей-офф. На первый взгляд им тест на выносливость должен даваться легче. На практике многие молодые нагрузки перенесли с трудом. В отличие от опытных игроков.

Такое чувство, что с каждым годом легче. Уже и опыт накапливается, и понимаешь, что для чего делаешь. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»