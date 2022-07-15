В Башкирии простились с Тамерланом Ильгамовым, погибшим во время спецоперации на Украине

Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. Учителя вспоминают его как «отзывчивого жизнерадостного парня, который всегда был готов прийти на помощь другим». В 2011 году Тамерлан поступил на юрфак Сибайского филиала Башкирского государственного университета. По личной инициативе в декабре 2012 год его призвали на военную службу. Спустя два года он подписал контракт.