В Башкирии простились с Тамерланом Ильгамовым, погибшим во время спецоперации на Украине

В Абзелиловском районе Башкирии проводили в последний путь прапорщика Тамерлана Ильгамова, погибшего во время спецоперации на Украине. О его гибели стало известно четвертого июля. Об этом рассказали глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

Фото №1 - В Башкирии простились с Тамерланом Ильгамовым, погибшим во время спецоперации на Украине

Неизмерима и велика боль утраты для всех абзелиловцев. Светлую память об этом простом и честном парне мы навсегда сохраним в наших сердцах, донесем и до наших потомков.

Ильдар Нафиков, глава муниципалитета

Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. Учителя вспоминают его как «отзывчивого жизнерадостного парня, который всегда был готов прийти на помощь другим». В 2011 году Тамерлан поступил на юрфак Сибайского филиала Башкирского государственного университета. По личной инициативе в декабре 2012 год его призвали на военную службу. Спустя два года он подписал контракт.

Одновременно со службой погибший военный учился в Серноводском аграрно–технологическом колледже. Обучение он завершил в 2019 году.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Тамерлана Ильгамова

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