В Башкирии простились с Тамерланом Ильгамовым, погибшим во время спецоперации на Украине

В Абзелиловском районе Башкирии проводили в последний путь прапорщика Тамерлана Ильгамова, погибшего во время спецоперации на Украине. О его гибели стало известно четвертого июля. Об этом рассказали глава муниципалитета Ильдар Нафиков.
Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. Учителя вспоминают его как «отзывчивого жизнерадостного парня, который всегда был готов прийти на помощь другим». В 2011 году Тамерлан поступил на юрфак Сибайского филиала Башкирского государственного университета. По личной инициативе в декабре 2012 год его призвали на военную службу. Спустя два года он подписал контракт.
Одновременно со службой погибший военный учился в Серноводском аграрно–технологическом колледже. Обучение он завершил в 2019 году.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Тамерлана Ильгамова