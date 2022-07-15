В Башкирии суд обязал выселить из нелегального приюта 120 кошек и собак

Из села Мирный Благоварского района Башкирии суд постановил выселить из нелегального приюта 120 собак и кошек. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру.
Семья Гареевых бок о бок живет с неофициальным приютом «Белый кот». С 2019 года люди терпят лай и невыносимую вонь. Да и другие сельчане такому соседству не рады.
Суд признал содержание бездомных животных незаконным. В инстанции отметили, что это нарушает права людей, проживающих в непосредственной близости с собаками и кошками.
Суд обязал собственника и арендатора в течение трех месяцев перевезти животных в пункты временного содержания. В признании незаконной деятельность по содержанию приюта было отказано.