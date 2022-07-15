В Башкирии инженера крупного предприятия ударило током

В Кумертау завершилось расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 22-летний инженер крупного предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Фото №1 - В Башкирии инженера крупного предприятия ударило током

Инцидент произошел 13 мая. В ходе проверки общедомовых приборов учета электроэнергии произошло замыкание. Инженер получил ожоги лица и рук.

Причинами несчастного случая явилось:

- допуск пострадавшего к работе без проведения обучения и проверки знаний по охране труда;

- выполнение работ по инструментальной проверки приборов учета гарантированного поставщика без установления договорных отношений;

- неприменение средств индивидуальной защиты при работе в электроустановке, таких как: щиток с термостойкой окантовкой, перчатки термостойкие, подшлемник под каску термостойкий.

Виновных привлекли к ответственности в виде штрафов.

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