В Башкирии отремонтировали к жатве 96% зерноуборочных комбайнов

На сегодняшний день в Башкирии подготовили к работе 3,8 тысяч зерноуборочных комбайнов, что составляет 96% всего парка. Оставшуюся часть закончат 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ.
Начало уборочной кампании запланировано на третью декаду месяца. Аграриям предстоит убрать 1,235 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых, а также 295 тысяч гектаров озимых культур.
В Башкирии действует программа технической модернизации АПК, в рамках которой аграриям компенсируют до половины затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. За январь — июнь 2022 года сельхозпроизводители региона приобрели 1560 единиц новой техники на сумму 5,4 млрд руб..
Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ.