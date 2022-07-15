В Башкирии отремонтировали к жатве 96% зерноуборочных комбайнов

Скорость работ с каждым годом растет благодаря технической модернизации. С начала года хозяйства республики уже приобрели 62 новых зерноуборочных комбайнов, к началу уборки показатель должен составить 100 единиц. Предполагается, что нагрузка на зерноуборочную технику должна снизиться с 460 га на один комбайн в 2021 году - до 440 га на агрегат в текущем сезоне.

пресс-служба Минсельхоза РБ