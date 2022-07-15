В Башкирии отремонтировали к жатве 96% зерноуборочных комбайнов

На сегодняшний день в Башкирии подготовили к работе 3,8 тысяч зерноуборочных комбайнов, что составляет 96% всего парка. Оставшуюся часть закончат 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ.

Фото №1 - В Башкирии отремонтировали к жатве 96% зерноуборочных комбайнов

Начало уборочной кампании запланировано на третью декаду месяца. Аграриям предстоит убрать 1,235 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых, а также 295 тысяч гектаров озимых культур.

Скорость работ с каждым годом растет благодаря технической модернизации. С начала года хозяйства республики уже приобрели 62 новых зерноуборочных комбайнов, к началу уборки показатель должен составить 100 единиц. Предполагается, что нагрузка на зерноуборочную технику должна снизиться с 460 га на один комбайн в 2021 году - до 440 га на агрегат в текущем сезоне.

пресс-служба Минсельхоза РБ

В Башкирии действует программа технической модернизации АПК, в рамках которой аграриям компенсируют до половины затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. За январь — июнь 2022 года сельхозпроизводители региона приобрели 1560 единиц новой техники на сумму 5,4 млрд руб..

Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ.

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