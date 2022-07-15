В Башкирии замначальника бюджетного учреждения будут судить за присвоение и растрату денег

В Нефтекамске экс-заместитель начальника бюджетного учреждения обвиняют в присвоении и растрате денежных средств. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

С июля по сентябрь 2021 года и.о. начальника бюджетного учреждения издал приказы о назначении себе доплаты в размере 50% от оклада, выплаты матпомощи к ежегодному отпуску и установлении повышающего коэффициента в размере половины оклада.

При этом, обвиняемому было достоверно известно, что, согласно положению об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников учреждения, решение об установлении вышеуказанных выплат принимается учредителем организации – администрацией г. Нефтекамска. пресс-служба СУ СКР по РБ

За указанный период чиновник получил 238 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый признал, а также возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.