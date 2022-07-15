В Башкирии рождаемость в мае выросла на 3%

В Башкортостане рождаемость в мае выросла на 3%, если сравнивать с маем прошлого года. В целом за январь — май рождаемость упала на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, однако в мае ситуация начала разворачиваться.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минтруда, в мае родилось 2 944 ребенка. Это является первым результатом среди субъектов ПФО. В Башкортостане наблюдается наименьший спад рождаемости
Согласно данным Башстата, в прошлом году в Башкирии родилось 39 333 ребенка, что на 1% меньше, чем в 2020 году.