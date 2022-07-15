В Уфе закупят 63 новых автобусов большого класса

В Уфе появятся новые автобусы большого класса. Они будут работать в новых районах города.

Фото №1 - В Уфе закупят 63 новых автобусов большого класса

На сайте закупок был опубликован соответствующий тендер. Планируется закупить 63 автобуса, каждый из которых будет вмешать 30-35 пассажиров. Автобусы должны работать на газовом топливе. Также транспорт должен быть выпущен в 2022 году, а также должен быть оснащён кондиционерами.

14 июля завершился прием документов от потенциальных поставщиков автобусов. Технику должны будут доставить в Уфу в течение 100 дней после заключения контракта на поставку. Примечательно, что курсировать новые автобусы будут по вновь застраиваемым районам столицы. Новый общественный транспорт планируется привезти уже до конца года.

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