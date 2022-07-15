В Уфе закупят 63 новых автобусов большого класса

На сайте закупок был опубликован соответствующий тендер. Планируется закупить 63 автобуса, каждый из которых будет вмешать 30-35 пассажиров. Автобусы должны работать на газовом топливе. Также транспорт должен быть выпущен в 2022 году, а также должен быть оснащён кондиционерами.