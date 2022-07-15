Президент Абхазии посетил музей «Шульган-Таш» в Башкирии

Башкортостану нужно немного рекламы. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания во время посещения музейного комплекса «Шульган-Таш». По словам высокого гостя, с первых дней пребывания в республике он был впечатлен красотой Башкортостана. Президент Абхазии отметил, что после посещения Бурзянского района у него не осталось никаких сомнений, что у двух республик много общего и одной из главных точек соприкосновения является то, что и в Абхазии, и в Башкортостане невероятная природа.

В ходе рабочего визита делегации из Абхазии в Республику Башкортостан одной из главных тем для обсуждения стало развитие взаимного туризма. И новый историко-культурный музейных комплекс «Шульган-Таш» имеет все шансы стать точкой притяжения не только жителей республики, но и зарубежных гостей.

Новый музейный комплекс «Шульган-Таш» открыл свои двери несколько дней назад, но уже пользуется популярностью у туристов. За эти дни музей посетили уже сотни человек. Посмотреть на новую туристическую точку на карте Башкортостана приехала и делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания.

Сегодня мы приветствуем делегацию из Абхазии. Музей полностью готов, экскурсоводы у нас готовы, мы функционируем полностью, как планировали, в полном объеме. Поэтому мы рады всем гостям. Фавзиль Маликов, директор историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш»

В планах республики – развитие двустороннего туризма между Башкортостаном и Абхазией. Поэтому улучшение инфраструктуры туристических локаций – приоритетная задача для руководства республики. Об этом рассказал премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

В течение года мы уже хотим построить здесь гостиничный комплекс, чтобы семьи могли приезжать с детьми посмотреть эти места, чтобы были комфортные условия. При этом хотим, чтобы здесь можно было проводить и мероприятия международного уровня. Андрей Назаров, премьер- министр правительства Республики Башкортостан

Абхазия богата живописными туристическими местами, но даже искушенных природными красотами людей башкирский заповедник «Шульган-Таш» не оставил равнодушными.

Все сохранилось до сих пор, что говорит о большом интересе жителей, которые хотят сохранить свою историю. Власти правильно реагирую и помогают тем, кто занимается наукой, археологией. Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия