В Башкирии мужчина изуродовал лица посетителей бара бутылкой

Инцидент произошёл в феврале этого года. Мужчина и его знакомый проводили вечер за распитием спиртных напитков в кафе-баре города. В один момент между собутыльниками и мужчинами за соседним столом вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил бутылку, разбил её и несколько раз ударил оппонентов по лицу. Пострадавшие получили различные травмы и раны. Им потребовалась помощь хирургов и даже косметологов.