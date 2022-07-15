В Башкирии мужчина изуродовал лица посетителей бара бутылкой

В Нефтекамске перед судом предстал 34-летний местный житель, которого обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.
Инцидент произошёл в феврале этого года. Мужчина и его знакомый проводили вечер за распитием спиртных напитков в кафе-баре города. В один момент между собутыльниками и мужчинами за соседним столом вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил бутылку, разбил её и несколько раз ударил оппонентов по лицу. Пострадавшие получили различные травмы и раны. Им потребовалась помощь хирургов и даже косметологов.
Свою вину мужчина признал лишь частично и отметил, что уже компенсировал пострадавшим моральный вред. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, учтя все смягчающие обстоятельства.