Полиция Башкирии подключилась к поискам пропавшей девочки из Оренбурга

5 июля в Оренбургской области без вести пропала Анастасия Фатхисламова. По некоторой информации, подросток может находиться на территории Башкирии.

Фото №1 - Полиция Башкирии подключилась к поискам пропавшей девочки из Оренбурга

Приметы пропавшей: на вид 15-17 лет, была одета в черную футболку, светло-бежевую ветровку без капюшона со вставками коричневого цвета, светло-бежевые спортивные штаны, кроссовки черного цвета с блестками и белой подошвой.

Девочка может находиться в компании взрослого мужчины – Владислава Бачурина. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение не установлено.

На вид мужчине 40-45 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, с небрежной прической и бородой. Владислав носил голубую футболку, спортивную сумку через плечо, синие джинсы и черные туфли, очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просьба позвонить в МУ МВД России «Орское» по телефонам: 8 (3532) 64-09-85, 8 (3537) 29-55-00, 8 (3537) 29-52-00, 8 (3537) 29-53-00, 8 (3537) 29-51-00, 8-922-530-24-36, 8-922-890-78-68.

пресс-служба МВД по РФ 
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