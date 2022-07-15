Полиция Башкирии подключилась к поискам пропавшей девочки из Оренбурга

5 июля в Оренбургской области без вести пропала Анастасия Фатхисламова. По некоторой информации, подросток может находиться на территории Башкирии.
Приметы пропавшей: на вид 15-17 лет, была одета в черную футболку, светло-бежевую ветровку без капюшона со вставками коричневого цвета, светло-бежевые спортивные штаны, кроссовки черного цвета с блестками и белой подошвой.
Девочка может находиться в компании взрослого мужчины – Владислава Бачурина. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение не установлено.
На вид мужчине 40-45 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, с небрежной прической и бородой. Владислав носил голубую футболку, спортивную сумку через плечо, синие джинсы и черные туфли, очки.