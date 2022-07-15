Игроки «Салавата Юлаева» примут участие в фестивале «Мое зеленое лето»

«Мое зеленое лето». Так называется масштабный фестиваль, который пройдет завтра в столице республики в парке культуры и отдыха «Кашкадан». С полудня начнется регистрация на турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, уличному баскетболу, настольному теннису, масс-рестлингу.
В мероприятии примут участие и игроки «Салавата Юлаева», в том числе Шакир Мухамадуллин, Родион Амиров, Григорий Панин, Павел Коледов и Николай Кулёмин. Болельщики юлаевцев сыграют в традиционном турнире памяти ушедших фанатов. Приедут команды из Сибая, Магнитогорска, Челябинска, Перми.