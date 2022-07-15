В Башкирии во время урагана сорвало крышу заводского ангара

В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра местами по республике ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 26 метров в секунду, крупный град, очень сильный дождь.
Сегодня в селе Ира рядом с городом Кумертау сорвало крышу с заводского ангара. Часть кровли и утеплитель ветром сдуло на заправочную станцию. Очевидцы сообщают, что помимо сильного ветра, был достаточно крупный град. Непогоду людям пришлось пережидать на заправке.
Кровля повреждена на площади почти 7000 м. Складское помещение было неэксплуатируемым. Погибших и пострадавших нет. Силами администрации организована уборка территории.