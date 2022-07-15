В Башкирии во время урагана сорвало крышу заводского ангара

В Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра местами по республике ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 26 метров в секунду, крупный град, очень сильный дождь.

Сегодня в селе Ира рядом с городом Кумертау сорвало крышу с заводского ангара. Часть кровли и утеплитель ветром сдуло на заправочную станцию. Очевидцы сообщают, что помимо сильного ветра, был достаточно крупный град. Непогоду людям пришлось пережидать на заправке.