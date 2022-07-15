В Башкирии пьяный водитель без прав поджег сотрудника ГИБДД

В Кугарчинском районе автоинспекторы остановили местного жителя для проверки документов. Оказалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. От предложенного медосвидетельствования мужчина отказался. Кроме того, выяснилось, что водительских прав его ранее лишили.

Автовладелец достал из багажника канистру с бензином и попытался облить им свое транспортное средство. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин находящейся в руке зажигалкой.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель без прав поджег сотрудника ГИБДД

В результате лейтенант полиции получил серьезные ожоги. Пострадавший госпитализирован. Злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики.

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