В Башкирии приставы снесли дом матери-одиночки

Дом матери-одиночки из Толбазов снесли из-за близкого расстояния к участку соседа,мы рассказывали об этой истории в прошлом месяце. Тогда выяснилось, что истец сам отодвигал забор в свою пользу. Кроме того, в реестре были найдены ошибки, началось еще одно разбирательство, но приставов это не остановило.
Нежданные гости пожаловали в дом матери-одиночки накануне. Судебный пристав, силовики и работники одной из фирм по демонтажу без ведома хозяйки приступили к сносу жилого дома. На месте оказался брат женщины, он автор этих роликов.
Приставы исполнили решение суда. Истец – сосед семьи Рич. Причина – близкое расположение возведенного дома к границе между участками. Примечательно то, что Рамиль Рафиков, сосед, в течение нескольких лет передвигал забор и таким образом увеличивал площадь своего участка. Это официально зарегистрировано. Отозвать иски мужчина согласен был только при одном условии.
После того, как суд вынес решение о сносе, юристы семьи нашли в документах реестровые ошибки. Есть и экспертиза, где указано, что границы и площадь участка соседа менялись с 87 года, и те, которые действуют сейчас, были установлены на основании инженерного плана одного из кадастровых инженеров, действия которого были признаны незаконными.
По решению суда, демонтаж должна была проводить семья Рич, постепенно дом начали разбирать. Из-за нового судебного разбирательства по кадастровой ошибке они не торопились разрушать фундамент, ведь велики шансы, что и сносить дом не пришлось бы. Соседу это не понравилось, и он нанял большегрузы, параллельно получив одобрение приставов.
На связь с нашими журналистами Рамиль Рафиков не выходит уже неделю. Эксперты говорят, что у Ангелины Рич есть шансы, но для этого реестровую ошибку необходимо доказать в суде.
Если в суде будет доказаны кадастровая ошибка, то и постройки Рафикова будут признаны незаконными.