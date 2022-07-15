В Башкирии приставы снесли дом матери-одиночки

Дом матери-одиночки из Толбазов снесли из-за близкого расстояния к участку соседа,мы рассказывали об этой истории в прошлом месяце. Тогда выяснилось, что истец сам отодвигал забор в свою пользу. Кроме того, в реестре были найдены ошибки, началось еще одно разбирательство, но приставов это не остановило.

Нежданные гости пожаловали в дом матери-одиночки накануне. Судебный пристав, силовики и работники одной из фирм по демонтажу без ведома хозяйки приступили к сносу жилого дома. На месте оказался брат женщины, он автор этих роликов.

Приставы исполнили решение суда. Истец – сосед семьи Рич. Причина – близкое расположение возведенного дома к границе между участками. Примечательно то, что Рамиль Рафиков, сосед, в течение нескольких лет передвигал забор и таким образом увеличивал площадь своего участка. Это официально зарегистрировано. Отозвать иски мужчина согласен был только при одном условии.

Я ему и землю предлагал, и деньги. Он попросил две квартиры в Петербурге для дочерей. Как он себя ведет, я понимаю, что ему и две квартиры дай – он через месяц опять пойдет в суд. Ильдар Кульбаев, брат Ангелины Рич

После того, как суд вынес решение о сносе, юристы семьи нашли в документах реестровые ошибки. Есть и экспертиза, где указано, что границы и площадь участка соседа менялись с 87 года, и те, которые действуют сейчас, были установлены на основании инженерного плана одного из кадастровых инженеров, действия которого были признаны незаконными.

Когда проводились кадастровые работы, не пригасили собственников соседних участков, а это незаконно. Из-за давности лет привлечь инженера к ответственности мы уже не можем. Нина Хисамова, адвокат Ангелины Рич

По решению суда, демонтаж должна была проводить семья Рич, постепенно дом начали разбирать. Из-за нового судебного разбирательства по кадастровой ошибке они не торопились разрушать фундамент, ведь велики шансы, что и сносить дом не пришлось бы. Соседу это не понравилось, и он нанял большегрузы, параллельно получив одобрение приставов.

Я заявила в полицию на превышение должностных полномочий. Прежде, чем нанимать какую-то организацию, Рафиков должен был пойти в суд и изменить способ выполнения решения суда. Ангелина Рич

На связь с нашими журналистами Рамиль Рафиков не выходит уже неделю. Эксперты говорят, что у Ангелины Рич есть шансы, но для этого реестровую ошибку необходимо доказать в суде.

Тогда государство должно будет компенсировать Ангелине стоимость этого дома. Непроведение экспертизы – это ошибка суда, они должны были установить границы участков. Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов