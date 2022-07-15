Батальон имени Доставалова из Башкирии прибыл на место боевого слаживания

Второй башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова прибыл на место боевого слаживания. Их торжественные проводы состоялись накануне в парке «Патриот» Чишминского района.

По дороге в воинскую часть солдаты останавливались в селе Верхнеяркеево. Бойцов местные жители встретили с теплом, покормили их и пожелали им успешного выполнения боевых задач. Сейчас военнослужащие прибыли на место. С завтрашнего дня для них начнутся полноценные занятия по огневой, боевой и тактической  подготовке.

Фото №1 - Батальон имени Доставалова из Башкирии прибыл на место боевого слаживания

С утра, после завтрака, на построении, с нами поговорил командир дивизии, далее отобрали механиков, водителей и наводчиков на прибывшие боевые машины. А также прошли дополнительные тесты по профпригодности.

Позывной «Шмель»

Все вступившие во второй батальон  –  уроженцы Башкорстана. Отсюда отличительный шеврон с флагом региона. Добровольцам от 30 до 45 лет – за спиной большинства уже есть боевой опыт. В последующем отряд Доставалова соединится с шаймуратовцами  для совместного выполнения боевых задач в интересах страны.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями