Батальон имени Доставалова из Башкирии прибыл на место боевого слаживания

Второй башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова прибыл на место боевого слаживания. Их торжественные проводы состоялись накануне в парке «Патриот» Чишминского района.
По дороге в воинскую часть солдаты останавливались в селе Верхнеяркеево. Бойцов местные жители встретили с теплом, покормили их и пожелали им успешного выполнения боевых задач. Сейчас военнослужащие прибыли на место. С завтрашнего дня для них начнутся полноценные занятия по огневой, боевой и тактической подготовке.
Все вступившие во второй батальон – уроженцы Башкорстана. Отсюда отличительный шеврон с флагом региона. Добровольцам от 30 до 45 лет – за спиной большинства уже есть боевой опыт. В последующем отряд Доставалова соединится с шаймуратовцами для совместного выполнения боевых задач в интересах страны.