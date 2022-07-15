Батальон имени Доставалова из Башкирии прибыл на место боевого слаживания

Все вступившие во второй батальон – уроженцы Башкорстана. Отсюда отличительный шеврон с флагом региона. Добровольцам от 30 до 45 лет – за спиной большинства уже есть боевой опыт. В последующем отряд Доставалова соединится с шаймуратовцами для совместного выполнения боевых задач в интересах страны.