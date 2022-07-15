РДКБ в Уфе стала дипломантом премии правительства РФ в области качества

Республиканская детская клиническая больница стала дипломантом премии правительства Российской Федерации в области качества. Из 500 заявок награды получили 16 организаций. Вручение премии прошло накануне Дня гинеколога, которой медики отмечают сегодня.
Это самое дорогое собрание картин. По крайней мере для них. Конечно, все работы в экспозиции не уместить. Стен ординаторской не хватит. Но они бережно хранят каждый рисунок, какие-то уже 10 лет. В РДКБ работает единственное в республике детское гинекологическое отделение. Сюда Фанузу вместе с дочкой из района доставили экстренно. Сейчас о недавних событиях она говорит уже спокойно, а тогда успокаивать приходилось и себя, и дочь.
В отделении помогают юным пациенткам при нарушении менструального цикла, врачи также оперируют опухоли, кисты. Делают и реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках.
Работа тяжелая, а пациенты бывают как пушинки. Вот у кого уж точно самые маленькие пациенты, так это в отделении реанимации для новорождённых. Особой нежности и осторожности требует эти крошечные малыши, поспевшие появиться на свет раньше срока.
Пациенты РДКБ – это дети из любого уголка республики. Врачи реанимации новорождённых работают на санавиации. Каждый день по два-три выезда. Расстояние только в одну сторону может быть 600 км и столько же вес ребёнка, которого надо доставить в Уфу.
Тишину в операционной прерывает лишь звук аппаратуры. Хирургам больницы достаются самые сложные пациенты. Их тоже часто доставляют санавиацией.
Детям с онкозаболеваниями приходится буквально переселяться в больницу. Поэтому условия здесь пытаются создать для них максимально комфортные. В прошлом году в отделении гематологии и онкологии открылся образовательный центр. Ребята могут даже сдавать здесь экзамены. В строящемся корпусе условия станут ещё более адаптивными для ребёнка. Будущий центр также называют инновационным. Врачи будут использовать самые современные технологии лечения.
Республиканская детская клиническая больница стала дипломантом премии правительства Российской Федерации в области качества. Ранее, кстати, этой награды удостаивался центр имени Димы Рогачёва, куда как раз приходится ездить пациентам из Башкирии. Премия, несомненно, важная, но, наверное, самая главная награда для врачей – это всё же те самые детские рисунки.