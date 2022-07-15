РДКБ в Уфе стала дипломантом премии правительства РФ в области качества

Республиканская детская клиническая больница стала дипломантом премии правительства Российской Федерации в области качества. Из 500 заявок награды получили 16 организаций. Вручение премии прошло накануне Дня гинеколога, которой медики отмечают сегодня.

Это самое дорогое собрание картин. По крайней мере для них. Конечно, все работы в экспозиции не уместить. Стен ординаторской не хватит. Но они бережно хранят каждый рисунок, какие-то уже 10 лет. В РДКБ работает единственное в республике детское гинекологическое отделение. Сюда Фанузу вместе с дочкой из района доставили экстренно. Сейчас о недавних событиях она говорит уже спокойно, а тогда успокаивать приходилось и себя, и дочь.

Стоял вопрос о сохранении органа. Провели сложную операцию, и орган спасли, и опухоль удалили. Врачи очень опытные, такая больница – гордость для республики. Фануза Хабибуллина, мама

В отделении помогают юным пациенткам при нарушении менструального цикла, врачи также оперируют опухоли, кисты. Делают и реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках.

Работа тяжелая, а пациенты бывают как пушинки. Вот у кого уж точно самые маленькие пациенты, так это в отделении реанимации для новорождённых. Особой нежности и осторожности требует эти крошечные малыши, поспевшие появиться на свет раньше срока.

Сложно описать словами. Огромная радость когда все усилия были не напрасны. Майрбек Бекаров, врач анестезиолог-реаниматолог

Пациенты РДКБ – это дети из любого уголка республики. Врачи реанимации новорождённых работают на санавиации. Каждый день по два-три выезда. Расстояние только в одну сторону может быть 600 км и столько же вес ребёнка, которого надо доставить в Уфу.

Эти врачи – золотой фонд, они перерабатывают, но несмотря на все сложности, вкладывают свою душу. Гузель Кудинова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 РДКБ

Тишину в операционной прерывает лишь звук аппаратуры. Хирургам больницы достаются самые сложные пациенты. Их тоже часто доставляют санавиацией.

Бывает, что с серьезных ДТП доставляют санавиацией. Были случаи, когда дети даже не из Башкирии. Мы оперируем здесь, а потом транспортируем на родину. Бывают сложные случаи, благодарные родители, и понимаешь, что не зря посвятил свою жизнь медицине. Олег Комаров, заведующий операционным блоком РДКБ

Детям с онкозаболеваниями приходится буквально переселяться в больницу. Поэтому условия здесь пытаются создать для них максимально комфортные. В прошлом году в отделении гематологии и онкологии открылся образовательный центр. Ребята могут даже сдавать здесь экзамены. В строящемся корпусе условия станут ещё более адаптивными для ребёнка. Будущий центр также называют инновационным. Врачи будут использовать самые современные технологии лечения.