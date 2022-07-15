В Уфе прошла велопрогулка от Минздрава Башкирии

В Уфе прошла велопрогулка от Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Участниками стали сотрудники ведомства, главные внештатные специалисты и просто активные медработники.

В свободное от работы время Рафаэль Зиятдинов катается на велосипеде. По возможности участвует в марафонах и соревнованиях. Для него это важно. Он как врач понимает, что здоровый образ жизни – залог долголетия. И велопрогулку, организованную Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Рафаэль Зиятдинов не мог не пропустить.

Своим примером мы хотим показать, что спорт – это здорово, хорошо и классно. Чтобы всё больше людей занимались спортом, тем самым улучшали свои показатели. Рафаэль Зиятдинов, и.о. главного врача Республиканской станции переливания крови

Цель велопрогулки – приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. И некоторые участники чувствую особую ответственность.

Когда ты едешь в колонне, едешь со смыслом – это волнительно. Алиса Мамаева, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Возглавил велоколонну министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Перед стартом он обратился к горожанам.

Всем рекомендую, погода отличная. Выходите на улицу, занимайтесь спортом. И будьте здоровы! Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан