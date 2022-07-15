В Уфе прошла велопрогулка от Минздрава Башкирии

В Уфе прошла велопрогулка от Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Участниками стали сотрудники ведомства, главные внештатные специалисты и просто активные медработники.
В свободное от работы время Рафаэль Зиятдинов катается на велосипеде. По возможности участвует в марафонах и соревнованиях. Для него это важно. Он как врач понимает, что здоровый образ жизни – залог долголетия. И велопрогулку, организованную Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Рафаэль Зиятдинов не мог не пропустить.
Цель велопрогулки – приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. И некоторые участники чувствую особую ответственность.
Возглавил велоколонну министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Перед стартом он обратился к горожанам.
К слову, в Уфе появится туристический веломаршрут. Ранее прошел пробный заезд по городским достопримечательностям. Общественные деятели и эксперты уже сформировали список предложений и замечаний, которые в скором времени направят администрации Уфы.