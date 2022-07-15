Новый гандбольный клуб «Башкортостан» начал свою работу

В республике начал работу новый гандбольный клуб. Напомним, он получил название «Башкортостан» и объединил мужскую команду «Акбузат» и женскую «Уфа-Алиса». Оба коллектива теперь базируются под одной крышей и уже начали подготовку к следующему сезону.
Курьеры, таксисты и должники. Игроки уфимской гандбольной команды «Акбузат» с января этого года не получают зарплату. Чтобы прожить, спортсмены были вынуждены подрабатывать, а то и вовсе просить в долг у друзей и родственников.
Спонсор «Акбузата» – компания ВНЗМ – фактически перестала финансировать клуб. Похожая ситуация и в женской команде: в ней игроки без зарплаты с марта. Таким образом, башкирский гандбол в этом году накопил немало проблем.
Было принято решение объединить проблемные команды в одну структуру на базе «Уфа-Алисы». Учредителем клуба выступило Министерство спорта республики. Таким образом, команды будут спонсироваться из бюджета. При этом тренерский состав обоих коллективов не претерпел изменений. Директором «Башкортостана» стал наставник мужской команды «Акбузат» Александр Горбатиков. Ему предстоит попытаться найти дополнительных спонсоров. Базироваться гандболисты теперь будут на территории спорта «Астра». Команда для мужской Суперлиги была практически собрана заново. Всего в Уфу приехало 9 новых игроков. Среди них гандболисты из Перми, Чехова, Воронежа, Снежинска. Средний возраст заметно снизился.
Женская команда под руководством Николая Тернового работает уже около недели. Пока есть организационные трудности. Например, неопределенность с тренировочным сбором и отсутствие в команде врача.
Впервые за долгое время «Уфа-Алиса» будет играть не в Суперлиге, а во второй по силе – Высшей. Пока нет ни расписания игр, ни количества команд. Но учитывая историю, цель может быть только одна – первое место.
В понедельник мужская команда «Акбузат» отправляется на сбор в Ашу. Там будет проведена основная работа по закладке фундамента физической формы. В начале августа уфимцы примут участие в товарищеском турнире в Челябинске.