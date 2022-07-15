Новый гандбольный клуб «Башкортостан» начал свою работу

В республике начал работу новый гандбольный клуб. Напомним, он получил название «Башкортостан» и объединил мужскую команду «Акбузат» и женскую «Уфа-Алиса». Оба коллектива теперь базируются под одной крышей и уже начали подготовку к следующему сезону.

Курьеры, таксисты и должники. Игроки уфимской гандбольной команды «Акбузат» с января этого года не получают зарплату. Чтобы прожить, спортсмены были вынуждены подрабатывать, а то и вовсе просить в долг у друзей и родственников.

В долги влезал, занимал. В такой ситуации я даже не знаю... Некоторые ребята подрабатывали. Я занимал. Дмитрий Макаров, капитан гандбольной команды «Акбузат»

Спонсор «Акбузата» – компания ВНЗМ – фактически перестала финансировать клуб. Похожая ситуация и в женской команде: в ней игроки без зарплаты с марта. Таким образом, башкирский гандбол в этом году накопил немало проблем.

Финансовые проблемы остались, они не были решены. Задолженность перед игроками мужской команды сохранилась. Пока неизвестно, когда она будет решена. По окончании сезона ушло порядка 12 человек из мужского коллектива. Александр Горбатиков, директор гандбольного клуба «Башкортостан»

Было принято решение объединить проблемные команды в одну структуру на базе «Уфа-Алисы». Учредителем клуба выступило Министерство спорта республики. Таким образом, команды будут спонсироваться из бюджета. При этом тренерский состав обоих коллективов не претерпел изменений. Директором «Башкортостана» стал наставник мужской команды «Акбузат» Александр Горбатиков. Ему предстоит попытаться найти дополнительных спонсоров. Базироваться гандболисты теперь будут на территории спорта «Астра». Команда для мужской Суперлиги была практически собрана заново. Всего в Уфу приехало 9 новых игроков. Среди них гандболисты из Перми, Чехова, Воронежа, Снежинска. Средний возраст заметно снизился.

Гарантии были от главного тренера в первую очередь, что это будет новая организация и министерство будет помогать. Я не хочу особо вникать, что было в прошлом году. Я приехал и хочу все начать с чистого листа. Иван Мишин, игрок гандбольной команды «Акбузат»

Женская команда под руководством Николая Тернового работает уже около недели. Пока есть организационные трудности. Например, неопределенность с тренировочным сбором и отсутствие в команде врача.

Это мы сейчас еще в бесконтактном режиме работаем. Поэтому травм нет. Когда начнем полный контакт, начнутся у нас травмы. В мужском клубе есть доктор, будем надеяться, что на первых порах они будут нам помогать в этом плане. Николай Терновой, главный тренер гандбольной команды «Уфа-Алиса»

Впервые за долгое время «Уфа-Алиса» будет играть не в Суперлиге, а во второй по силе – Высшей. Пока нет ни расписания игр, ни количества команд. Но учитывая историю, цель может быть только одна – первое место.

Последний раз мы выступали в высшей лиге 7 лет назад. Стали чемпионами России. Разочаровывает, что приходится опуститься ниже. Но я думаю, это нужно, чтобы оттолкнуться. Цели у нас больше – взять золото в Высшей лиге. Анастасия Киселева, игрок гандбольной команды «Уфа-Алиса»