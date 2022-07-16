В Уфе из окна второго этажа выпал полуторагодовалый мальчик

Родители! Этот случай только в Уфе за последний месяц не первый. Убедительно просим вас не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в комнатах, где открыты окна или где у детей есть возможность их открыть. Не приучайте малышей к играм на подоконниках, уберите от окон мебель, иные предметы, по которым они смогут взобраться наверх. Чтобы максимально оградить их от угрозы падения, установите на окна специальные фиксаторы или просто снимайте ручки и убирайте в недоступное для детей место.

пресс-служба УГЗ Уфы