Уроженец Башкирии 44-летний Дим Шарипов погиб во время спецоперации на Украине

На Украине во время специальной военной операции погиб житель Мелеуза 44-летний Дим Шарипов. Об этом сообщил глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.
Глава муниципалитета рассказал, что Дим Шарипов учился в школе № 5, после 9 класса поступил Мелеузовское профессиональное училище № 109. Военную службу он проходил в Хабаровске, а вернувшись из армии, продолжил службу в отделе МВД в должности водителя ППС. Он занимался конным спортом, увлекался различной техникой.
В составе группы добровольцев Дим Шарипов отправился на Украину в мае. Церемония прощания состоится завтра, 17 июля, в ГДК в 10:00.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Дима Шарипова