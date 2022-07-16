Уроженец Башкирии 44-летний Дим Шарипов погиб во время спецоперации на Украине

Глава муниципалитета рассказал, что Дим Шарипов учился в школе № 5, после 9 класса поступил Мелеузовское профессиональное училище № 109. Военную службу он проходил в Хабаровске, а вернувшись из армии, продолжил службу в отделе МВД в должности водителя ППС. Он занимался конным спортом, увлекался различной техникой.