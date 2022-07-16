В Белорецке отметили 260-летие города и День металлурга

Радий Хабиров поздравил Белорецк со знаменательными событиями. Там сегодня отметили сразу два праздника: День города и День металлурга. Оба неразрывно связаны друг с другом. На двоих одна круглая дата – 260 лет. Отмечали событие масштабно. Были организованы не только праздничные мероприятия, также состоялось открытие новых объектов при участии премьер-министра правительства Андрея Назарова.

Самый крупный сталепроволочный цех металлургического комбината – один из самых передовых. Сегодня в нем выпускается проволока из порядка 200 марок стали, некоторые из которых, к слову, были здесь же освоены первыми не только в стране, но и в мире. И теперь предприятие получило, можно сказать, новый виток в развитии.

Цех пополнился новым волочильным оборудованием, благодаря которому существенно повышается прочность выпускаемой проволоки, а также ее объемы. Но самое главное, как отмечают на комбинате, процесс производства стал экологичнее. К примеру, отпала необходимость химической обработки в процессе волочения. Эффект будет ощутим в масштабах всего города.

С модернизацией завода мы уделили внимание не только производительности и качеству продукции, но и экологическим вопросам: использованная вода не будет выбрасываться в реку, а будет возвращаться и использоваться повторно. Олег Коржов, генеральный директор ПАО «Мечел»

Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, 750 млн из них выделил Фонд развития промышленности. Это позволило в таком партнерстве провести эту модернизацию. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Белорецкий металлургический комбинат – не только первопроходец в сфере новых технологий. Предприятие создано в 1762 году. С этого момента свой отсчёт получил и сам Белорецк. У обоих юбилей – 260 лет. Развитие металлургии во многом определило становление города. К примеру, именно для нужд завода была построена узкоколейная железная дорога, ставшая впоследствии одним из символов Белорецка.

Долгое время этот узкоколейный паровоз после списания стоял в качестве экспоната на территории завода. Теперь же локомотив стал ещё одним символом города, который в качестве арт-объекта установили на въезде в Белорецк.

Впрочем, не металлургией единой живёт Белорецк. Город активно развивается, в том числе и в спортивном плане. К юбилею, например, приурочили открытие скалодрома на стадионе «Металлург».

Премьер-министр Андрей Назаров также ознакомился с ходом реконструкции школы, которая должна распахнуть двери для учеников в следующем году. Своеобразной жемчужиной города стала и обновленная набережная возле местного пруда.

Планов очень много: строительство дома борьбы, дома бокса, горнолыжного центра, восстановление биатлонной трассы, восстановление исторического моста. Андрей Иванюта, глава Белорецкого района