В Башкирии проходит всероссийская туриада «Юрюзань-2022»

Башкортостан принимает всероссийский фестиваль спортивного туризма среди инвалидов. Туриада – 2022 в этом году стала девятой по счету. Предыдущие два года из-за пандемии фестиваль не проводился. Более 120 участников из 10 регионов страны традиционно собрались на берегу реки Юрюзань. Среди команд много дебютантов. В том числе и спортсмены из Донецкой Народной Республики.

Полоса препятствий с элементами фигурного вождения. Проехать на коляске нужно не только быстро, но и аккуратно. При этом поверхность далеко не самая ровная. Ильмира Салимова впервые участвует в туриаде. Дебют успешный – первое место на этом этапе.

А вот Сергей Смирнов из команды Донецкой Народной Республики впервые сел на катамаран. Управляться с веслами оказалось непросто. Но мужчина не намерен был сдаваться и успешно финишировал, пройдя все ворота. Команда ДНР приехала небольшим составом – всего три человека. Однако в следующий раз обещают собрать делегацию посерьезнее.

Туриада собрала в этом году 14 команд из 10 регионов. Предыдущие два года из-за пандемии слёт не проводился. Однако за время перерыва большая семья туристов-инвалидов ничуть не сократилась, а наоборот, выросла. На 9-й по счету слёт впервые приехала команда Всероссийского общества слепых, а также представители Нижегородской и Мурманской областей.

Кстати, на фестивале желающие могли получить правовую консультацию. Сотрудники региональной прокуратуры, Фонда социального страхования и Минтруда отвечали на все интересующие вопросы. Кроме того, здесь прошла и стратегическая сессия с участием экспертов, посвященная доступной среде.

А это одно из самых сложных испытаний – гора. Скалолазание, конечно же, со страховкой, но без дополнительной помощи. На вооружении спортсмена только физическая подготовка и сила духа.