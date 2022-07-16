В Уфе в новом центре гимнастики проходят первые тренировки

Первые тренировки в центре гимнастики республики. Атлеты уже осваиваются в новом спорткомплексе. Пока объект работает в тестовом режиме. Сейчас занимаются группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительной, но уже вскоре к ним присоединятся гимнасты и акробаты ведущих спортшкол города.
Пока все получается не с первого раза, да и упражнения самые простые. Юные гимнасты группы начальной подготовки первыми опробуют ковер и снаряды. Ребята занимаются всего полмесяца. Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной работает в тестовом режиме.
Позже новоселье в новом центре отметят представители художественной гимнастики, а также любители акробатического рок-н-рола, бальных танцев, акробаты и не только.
Занятия проводят в основном зале, тренировочном и в зале хореографии. Они оборудованы современными снарядами, которые используют на турнирах международного уровня и Олимпийских играх. Оснащены батутами, гимнастическими дорожками, лонжами для отработки сложных акробатических элементов. Здесь есть зона с мужскими и женскими снарядами. Прыжковая яма здесь не одна: в тренировочном зале их еще три штуки.
Фактически с этой прыжковой ямы и началась история возведения спортивного комплекса в столице региона, когда юная Даша Крутько обратилась к президенту страны с просьбой о гимнастическом снаряде в Уфе. Теперь здесь один из лучших центров в России. Основной набор детей уже завершен. Но в августе состоится дополнительный набор для докомплектации групп. И тогда мечты юных воспитанников начнут сбываться.