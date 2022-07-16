В Уфе в новом центре гимнастики проходят первые тренировки

Первые тренировки в центре гимнастики республики. Атлеты уже осваиваются в новом спорткомплексе. Пока объект работает в тестовом режиме. Сейчас занимаются группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительной, но уже вскоре к ним присоединятся гимнасты и акробаты ведущих спортшкол города.

Пока все получается не с первого раза, да и упражнения самые простые. Юные гимнасты группы начальной подготовки первыми опробуют ковер и снаряды. Ребята занимаются всего полмесяца. Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной работает в тестовом режиме.

Спортивная школа №16 – это более 330 человек занимающихся. И в нашем центре сейчас занимаются 108 спортсменов по спортивной гимнастике и 60 человек из спортивной акробатики. Аурика Матвеева, заместитель руководителя по методической работе Центра гимнастики Республики Башкортостан

Позже новоселье в новом центре отметят представители художественной гимнастики, а также любители акробатического рок-н-рола, бальных танцев, акробаты и не только.

Для акробатики нужны только ковры и вспомогательные тренажеры или же оборудование для обучения элементов в тренировочном зале. Там нам будет раздолье. Елена Домахина, заместитель руководителя по спортивной работе Центра гимнастики Республики Башкортостан

Занятия проводят в основном зале, тренировочном и в зале хореографии. Они оборудованы современными снарядами, которые используют на турнирах международного уровня и Олимпийских играх. Оснащены батутами, гимнастическими дорожками, лонжами для отработки сложных акробатических элементов. Здесь есть зона с мужскими и женскими снарядами. Прыжковая яма здесь не одна: в тренировочном зале их еще три штуки.