«До этого было и похуже, и ноги отрубал»: в Башкирии живодер отрезал уши щенку

Вчера, 16 июля, в Стерлитамаке живодер отрезал уши трехмесячному щенку. О вопиющем случае рассказала местный волонтер Наталья Ноготкова.

Фото №1 - «До этого было и похуже, и ноги отрубал»: в Башкирии живодер отрезал уши щенку

Мы начали искать пути как бы все подробнее узнать, и кое-как вышли на человека, который нам показал этого нелюдя. Щенок был заперт у него в вагоне, а когда наша волонтер туда зашла, он лежал на диване и нагло говорил, что это его собака, и он делает с ней что хочет.

Наталья Ноготкова, волонтер

Собаку волонтерам мужчина не отдал. На место была вызвана полиция, однако через какое-то время щенок выбежал из вагона, и его удалось забрать.

Пообщавшись с другими рабочими рынка, мы узнали, что это не первое издевательство над щенками со стороны этого мужчины. Нам сказали: «До этого было и похуже, и ноги отрубал».

Наталья Ноготкова, волонтер
Фото №2 - «До этого было и похуже, и ноги отрубал»: в Башкирии живодер отрезал уши щенку

По факту жестокого обращения с животным волонтеры написали заявление в полицию. Сейчас щенок находится на передержке, а завтра, 18 июля, его отвезут на прием к ветеринару. Скорее всего потребуется операция на ушки.

В настоящее время ведется сбор средств на передержку, корм, осмотр врача с дальнейшей операцией и лечение.

Номер телефона для связи с волонтером Натальей: 8 (927) 93 02 555.

Фото: vk.com// Наталья Ноготкова.

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