«До этого было и похуже, и ноги отрубал»: в Башкирии живодер отрезал уши щенку

Мы начали искать пути как бы все подробнее узнать, и кое-как вышли на человека, который нам показал этого нелюдя. Щенок был заперт у него в вагоне, а когда наша волонтер туда зашла, он лежал на диване и нагло говорил, что это его собака, и он делает с ней что хочет.

Наталья Ноготкова, волонтер