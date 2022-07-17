«До этого было и похуже, и ноги отрубал»: в Башкирии живодер отрезал уши щенку

Вчера, 16 июля, в Стерлитамаке живодер отрезал уши трехмесячному щенку. О вопиющем случае рассказала местный волонтер Наталья Ноготкова.
Собаку волонтерам мужчина не отдал. На место была вызвана полиция, однако через какое-то время щенок выбежал из вагона, и его удалось забрать.
По факту жестокого обращения с животным волонтеры написали заявление в полицию. Сейчас щенок находится на передержке, а завтра, 18 июля, его отвезут на прием к ветеринару. Скорее всего потребуется операция на ушки.
В настоящее время ведется сбор средств на передержку, корм, осмотр врача с дальнейшей операцией и лечение.
Номер телефона для связи с волонтером Натальей: 8 (927) 93 02 555.
Фото: vk.com// Наталья Ноготкова.