Про дворника Юру из Уфы могут снять фильм

Удивительная история дворника из Уфы Юрия ляжет в основу художественного фильма. Об этом сообщает сайт Кино-Театр.ру.
Проект фильма «Юра дворник» был представлен на презентации в министерстве культуры России. Режиссером и сценаристом ленты стал 36-летний Виталий Дудка. По предварительной информации, дворника Юру сыграет актер Кирилл Кяро.
Фотограф Роман Филиппов, благодаря которому о Юре узнала вся страна, также станет героем фильма. Кто его сыграет – пока неизвестно. Также не уточняются и другие детали фильма.