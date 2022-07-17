Про дворника Юру из Уфы могут снять фильм

Удивительная история дворника из Уфы Юрия ляжет в основу художественного фильма. Об этом сообщает сайт Кино-Театр.ру.

Проект фильма «Юра дворник» был представлен на презентации в министерстве культуры России. Режиссером и сценаристом ленты стал 36-летний Виталий Дудка. По предварительной информации, дворника Юру сыграет актер Кирилл Кяро.