В Башкирии проводится проверка по факту столкновения катеров

Накануне, 16 июля, на базе отдыха «Авиатор» произошёл несчастный случай. На Павловском водохранилище столкнулись два катера.
Известно, что на водоёме столкнулись «Нептун» и «Ямаха». В водной аварии пострадали два человека. Один из них был госпитализирован. Второй пострадавший от поездки в больницу отказался.
Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа уфимского ЛУ МВД России на транспорте и помощник уфимского транспортного прокурора.
Фото: МЧС по РБ.