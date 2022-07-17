В Башкирии проводится проверка по факту столкновения катеров

Накануне, 16 июля, на базе отдыха «Авиатор» произошёл несчастный случай. На Павловском водохранилище столкнулись два катера.

Фото №1 - В Башкирии проводится проверка по факту столкновения катеров

Известно, что на водоёме столкнулись «Нептун» и «Ямаха». В водной аварии пострадали два человека. Один из них был госпитализирован. Второй пострадавший от поездки в больницу отказался.

Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа уфимского ЛУ МВД России на транспорте и помощник уфимского транспортного прокурора.

Фото: МЧС по РБ. 

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