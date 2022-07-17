В Уфе директор магазина пытался заработать на «закладках»

Сотрудники правоохранительных органов заметили подозрительного мужчину в лесном массиве по улице Сагита Агиша. Он что-то усиленно искал в траве среди деревьев, рылся в земле и фотографировал её. Вскоре мужчина быстро направился к машине, где его и остановили полицейские. В салоне авто были найдены 13 пакетиков с синтетическими наркотиками.

Выяснилось, что уфимец – директор магазина техники. В свободное от работы время он пытался заработать на продаже наркотиков. В доме задержанного нашли ещё 40 свертков с запрещенными веществами. При этом мужчина пытался убедить полицейских в том, что употребляет наркотики сам, а не распространяет. Но после следственных действий он рассказал правду. Теперь мужчина фигурант уголовного дела.