В Уфе утонул 19-летний парень: его 17-летнюю подругу спасли

Сегодня, 17 июля, в Уфе произошла смертельная трагедия. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.
В службу спасения поступило сообщение о том, что у дома №26 по улице Академика Королёва тонет человек. С ближайшей водно-спасательной станции на место инцидента оперативно приплыл катер, но на поверхности воды уже никого не было.
Оказалось, на берегу реки отдыхали два парня и девушка. Ребята выпивали и купались. Вскоре компания решила сплавляться по течению. В один момент 19-летний парень начал тонуть. Его попыталась спасти 17-летняя подруга, но сама начала уходить под воду. Девушку удалось спасти катеру, который случайно проплывал мимо. Парень ушёл под воду совсем.
Прибывшие спасатели начали поиски тела несчастного. Девушка была передана медикам.
Фото: УГЗ г. Уфы.