В Уфе утонул 19-летний парень: его 17-летнюю подругу спасли

В службу спасения поступило сообщение о том, что у дома №26 по улице Академика Королёва тонет человек. С ближайшей водно-спасательной станции на место инцидента оперативно приплыл катер, но на поверхности воды уже никого не было.

Оказалось, на берегу реки отдыхали два парня и девушка. Ребята выпивали и купались. Вскоре компания решила сплавляться по течению. В один момент 19-летний парень начал тонуть. Его попыталась спасти 17-летняя подруга, но сама начала уходить под воду. Девушку удалось спасти катеру, который случайно проплывал мимо. Парень ушёл под воду совсем.